Депутат Госдумы от Крыма Черняк: В Джанкое все спокойно

Аргументы Недели → Общество 13+

24 февраля 2022, 16:01

Комментарий депутата государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Черняка Алексея Юрьевича, член комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Нахожусь на севере Крыма в дорогом моему сердцу Джанкое.

Как вы видите - всё спокойно, город живёт привычной жизнью! Работают в штатном режиме все службы жизнеобеспечения, органы власти, учреждения, магазины и кафе, идёт обычное движение общественного транспорта.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым.

Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач!

Эвакуация из приграничных населённых пунктов республики не проводится!

Приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма.

Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает!

Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи.

Ещё раз призываю каждого из вас сохранять спокойствие, заниматься своими обычными делами, не читать и не распространять фейки и доверять только проверенным источникам информации!