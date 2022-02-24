Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить к приему воды перекрытый Киевом канал

Сергей Аксенов 24 февраля поручил председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.
Сегодня Сергей Аксенов также сообщил, что власти Крыма приняли решение о введении на своей территории режима повышенной готовности в связи с событиями на Украине. По его словам, эвакуация из приграничных с Украиной населенных пунктов не проводится. При этом приняты меры для помощи местным жителям, желающим выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма.
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