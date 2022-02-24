Бард Александр Новиков: Когда я прочитал приговор по делу схимонаха Сергия, у меня волосы встали дыбом, это беспредел

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24 февраля 2022, 13:03

Фото: Global Look

Известный поэт и музыкант Александр Новиков рассказал на ютуб-канале Андрея Угланова «За Углом» о том, что происходит с делом схимонаха Сергия, который год назад забаррикадировался в женском монастыре, а теперь оказался арестованным.

Александр Новиков знаком с Сергием более 20 лет. По словам артиста, у схимонаха возник конфликт с новым правящим архиереем, епархией, патриархатом. "Стали у него этот монастырь отбирать и отобрали самым бессовестным способом, устроив судилище", - сказал Новиков. Ему об этом рассказывали адвокаты, он также изучил документы.

«Такого беспредела я даже в своих уголовных делах не видел. Прослушки телефонных разговоров шли без разрешения суда. По статьям, которые ему вменяются, вообще прослушка не предусматривается. Написали, что он распространял видео, в котором призывал к самоубийству. Приговор на 40 листов! Но в обвинительном заключении нет ни одной фразы о самоубийстве, потому что в этом видео этих слов нет. А судья судит его именно за это, выходя за рамки полномочий. Потому что судья не имеет права осуждать за то, в чем человека даже не обвиняют. Отдельно можно сказать про экспертов-религиоведов. Проводить экспертизу по христианству пригласили мусульманку. У второго эксперта вообще религиозного образования нет. И когда начинаешь читать протокол судебного заседания, то там показания отца Сергия на 60 процентов вымараны. Зато приписаны несуществующие показания экспертов, которых в суде не допрашивали», - рассказал Александр Новиков.

Бард отметил, что адвокаты подали апелляцию в Мосгорсуд. «Но я смотрю на это скептически, – подчеркнул Новиков. – Когда я прочитал приговор, протокол судебного заседания, у меня волосы дыбом встали от того, что происходит. Средства массовой информации не допускаются, в протокол заносятся только те свидетели, которые нужны для суда. Все, что в пользу отца Сергия - напрочь убрано. Даже показания экспертов искажены до диаметрально противоположных».

Александр Новиков считает, что дело схимонаха это, по сути, рейдерский захват его монастыря. «Да и пусть будет монастырь собственностью у епархии. Монастырь нужен не отцу Сергию, а прихожанам, пастве», - сказал музыкант. Артист также добавил, что переживает за схимонаха не только он, таких много.