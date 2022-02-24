«У нас этот вопрос в повестке дня стоит»: Президент Белоруссии Александр Лукашенко о возможном признании ДНР и ЛНР

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24 февраля 2022, 12:57

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Александр Лукашенко не исключил возможности признания Донецкой и Луганской народных республик со стороны Белоруссии.



«У нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», —заявил президент Республики Беларусь, отвечая на вопросы журналистов во Дворце Независимости после совещания с военными по ситуации в Донбассе.