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«У нас этот вопрос в повестке дня стоит»: Президент Белоруссии Александр Лукашенко о возможном признании ДНР и ЛНР

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«У нас этот вопрос в повестке дня стоит»: Президент Белоруссии Александр Лукашенко о возможном признании ДНР и ЛНР
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Александр Лукашенко не исключил возможности признания Донецкой и Луганской народных республик со стороны Белоруссии.

«У нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», —заявил президент Республики Беларусь, отвечая на вопросы журналистов во Дворце Независимости после совещания с военными по ситуации в Донбассе.

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Общество

Роскомнадзор предупредил об использовании информации о спецоперации на Украине только из официальных источников РФ

Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции в признанных Россией ДНР и ЛНР можно использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. В ведомстве подчеркнули, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.