«У нас этот вопрос в повестке дня стоит»: Президент Белоруссии Александр Лукашенко о возможном признании ДНР и ЛНР

Александр Лукашенко не исключил возможности признания Донецкой и Луганской народных республик со стороны Белоруссии.
«У нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», —заявил президент Республики Беларусь, отвечая на вопросы журналистов во Дворце Независимости после совещания с военными по ситуации в Донбассе.
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