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Билеты на поезда с юга России раскуплены, РЖД обещает пустить дополнительные составы и добавить вагоны

, 12:03

Билеты на поезда с юга России раскуплены, РЖД обещает пустить дополнительные составы и добавить вагоны
Фото: Global Look

В РЖД сообщили, что вместо отмененных авиарейсов назначат дополнительные поезда и добавят вагоны. На данный момент закрыты 11 аэропортов на юге России.

В расписание уже вводят допсоставы из Сочи, Адлера, Анапы, Новороссийска и других городов Краснодарского края. Цены обещают зафиксировать. Движение поездов пока осуществляется без задержек.

В соцсетях многие пишут, что приехали в Сочи кататься на лыжах на школьные каникулы. Гостиницы были оплачены на определенный срок, поэтому люди срочно ищут варианты уехать домой.

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Общество

Роскомнадзор предупредил об использовании информации о спецоперации на Украине только из официальных источников РФ

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