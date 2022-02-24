Аргументы Недели Общество 13+

Крымский мост открыт для проезда любого транспорта

, 11:15 Источник: Аргументы недели-Крым

Крымский мост открыт для проезда любого транспорта

Официальной информации об усилении защиты мостового перехода нет. Ужесточена лишь проверка транспорта.

Керченские журналисты «Крым 24» сообщают, что полицейские проверяют практический каждый транспорт, заезжающий на путепровод.

Говоря в общем о ситуации в Керчи Светлана ЕРМИЛЬЧЕНКО сказала: «Обстановка в общем спокойная. Детей забрали из школ и детских садов. В родительских чатах просят забирать их побыстрее».

Отдельно сообщается о приостановке судоходства в Азовском море из чего следует вывод, что проход кораблей под Крымским мостом запрещен.

 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Роскомнадзор предупредил об использовании информации о спецоперации на Украине только из официальных источников РФ

Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции в признанных Россией ДНР и ЛНР можно использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. В ведомстве подчеркнули, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.