Крымский мост открыт для проезда любого транспорта

Аргументы Недели → Общество 13+

24 февраля 2022, 11:15 Источник: Аргументы недели-Крым

Официальной информации об усилении защиты мостового перехода нет. Ужесточена лишь проверка транспорта.

Керченские журналисты «Крым 24» сообщают, что полицейские проверяют практический каждый транспорт, заезжающий на путепровод.

Говоря в общем о ситуации в Керчи Светлана ЕРМИЛЬЧЕНКО сказала: «Обстановка в общем спокойная. Детей забрали из школ и детских садов. В родительских чатах просят забирать их побыстрее».

Отдельно сообщается о приостановке судоходства в Азовском море из чего следует вывод, что проход кораблей под Крымским мостом запрещен.