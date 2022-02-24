Аксенов: в приграничной полосе с Крымом на территории Украины слышны разрывы, крымчанам ничего не угрожает

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24 февраля 2022, 11:23 Источник: РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов, фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, 24 февраля, обратился к крымчанам. По словам Аксенова, он полностью владеет информацией о том, что происходит в приграничной полосе.

Президент РФ Владимир Путин объявил начало специальной военной операции на Украине после просьб ДНР и ЛНР.

Аксенов в своем видеообращении заявил, что в приграничной полосе с Крымом на территории Украины слышны разрывы и звуки выстрелов. Глава Крыма подчеркнул, что полуострову и крымчанам ничего не угрожает. Он сообщил и принятом решении ограничить работу школ и детских садов на приграничных с Украиной территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы.

"На сегодня Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны", - сказал Аксенов. Он поручил организовать пункты приема беженцев.

"Нахожусь в Армянске. Жизни и здоровью жителей Крыма ничего не угрожает. Ни один снаряд, ни одна мина, ни одна пуля на территорию Республики Крым не залетела. Вооруженные силы Российской Федерации выполняют свои задачи на сопредельной территории. Ситуация находится под полным контролем наших силовых структур, все объекты жизнеобеспечения, включая мобильную связь и банковскую систему, работают в штатном режиме. Прошу не верить никаким фейкам, которые сейчас могут вбрасываться «диванными войсками» Украины. Ориентируйтесь только на официальную информацию", - говорится в сообщении Аксенова.