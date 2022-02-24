Челябинцы не смогут улететь в южных направлениях

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24 февраля 2022, 10:52 Анна Семенова

Пассажирам рекомендуют оставаться дома. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Аэропорты в некоторых российских городах закрыты.

Сегодня утром южноуральцы проснулись в новой реальности. Из-за ситуации на Украине 24 февраля ограничили полеты в несколько российских городов, расположенных в южном направлении. Пока данное решение принято до 2 марта, что будет дальше – неясно.

Челябинцы не смогут добраться авиасообщением в Ростов, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж и Симферополь.

Согласно сообщению на сайте Росавиации, пассажирам ближайших рейсов и встречающим настоятельно рекомендуют оставаться дома. Все изменения в расписании будут отражены на официальных интернет-страницах и в соцсетях аэропортов и авиакомпаний.