Челябинцы не смогут улететь в южных направлениях

Аэропорты в некоторых российских городах закрыты.
Сегодня утром южноуральцы проснулись в новой реальности. Из-за ситуации на Украине 24 февраля ограничили полеты в несколько российских городов, расположенных в южном направлении. Пока данное решение принято до 2 марта, что будет дальше – неясно.
Челябинцы не смогут добраться авиасообщением в Ростов, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж и Симферополь.
Согласно сообщению на сайте Росавиации, пассажирам ближайших рейсов и встречающим настоятельно рекомендуют оставаться дома. Все изменения в расписании будут отражены на официальных интернет-страницах и в соцсетях аэропортов и авиакомпаний.