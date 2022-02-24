Почему закомплексованные мужчины «мстят» красивым женщинам

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24 февраля 2022, 09:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

К теме о закомплексованных мужчинах и красивых женщинах меня буквально подтолкнула одна ситуация, которая произошла после программы на латвийском ТВ! Ничего особенного в этой передаче не было – три популярных человека посещают латвийские семьи, чтобы понять, как латыши могут принять гостей…

Видимо, «ставка» была на известных людей, но… Если два человека, действительно, были популярными людьми в Латвии – экс-министр благосостояния Латвии Рамона Петравича, и латвийский профессиональный баскетболист и боксер Каспар Камбала… Г-жа Петравича именуется в Латвии, как самый красивый и элегантный политик Сейма, а г-н Камбала – силен, харизматичен и обаятелен. Их любят латвийцы! Что же касается третьего претендента, то это был человек, который «именует» себя кришнаитом и пользуется, если судить по латвийским СМИ, не совсем «честной» репутацией: например, в прессе проскальзывали такие заголовки – «в Госполиции выступит философ-шарлатан» Угис Кугис, а основатель общества «Родители за образование» Яна Симановская даже написала такой пост: «Угис Кугис – особый подарок женщинам-полицейским на 8-е марта, только им придется самим сброситься на оплату подарка – как иронично и типично»… Есть и такие латвийцы, которые предложили проверить службу госдоходов, как ведется учет пожертвований лекций Угиса Кугиса.

Согласитесь, что странный человек - кто он? Шарлатан, «альфонс», приспособленец или кришнаит? А, может, во всех «программах» этот человек специалист?

Но, как говорится, главное, чтобы программа была интересной… Разумеется, я не буду характеризовать передачу, а вот о случае, который произошел после – стоит поведать.

Представьте себе, что двое мужчин и красивая женщина участвуют в шоу, весело беседуют, проводят мило время с простыми латвийцами и расстаются на дружеской ноге, но… Непонятный кришнаит или философ-шарлатан вдруг разразился «мнением» публично насчет самого красивого политика Латвии – «сексуально закомплексованная незрелая женщина».

Понятно, что отвечать на подобную провокацию и делать «шарлатану» пиар – нет! Единственное, что сказала красивая и умная женщина Рамона: «Дай Бог счастья, любви Угису»…

А вот мне стало интересно, почему же мужчины, подобные кришнаиту Угису, так хамски себя ведут публично?

У меня частенько разговоры о мужчине и женщине заходят с одним врачом-другом Янисом Петронисом… Поверьте, харизматичный, умный и опытный мужчина-врач знает толк в подобных вопросах (Янис Петронис – член правления 2-й Рижской больницы)… И, конечно, я рассказала эту ситуацию. Мне повезло – Янис смотрел программу!

Поделюсь с вами, дорогие читатели, его мнением… Мне было интересно слушать.

«Знаешь, я скажу о похожем типе мужчин: обычная закомплексованность… Один из мужских комплексов несоответствия красивой женщине… Красивой и успешной. Даже если он и не собирается «заводить» отношения, но при общении с такой женщиной он будет задавать себе вопросы: «Соответствую я своим уровнем, статусом, финансами, образованием ей?» Такие вопросы будет задавать, уж извини, мужчина с образованием и интеллектом… Простой мужчина скажет коротко: «Потяну ли ее?» Понимает, что нет и вот вам комплекс. Есть мужчины, которые полюбуются на такую женщину, есть те, кто попробует «заигрывать», например, «поднимать» тему любви, секса и т.д. Но ничего не получается – не заинтересовал женщину. Вот тут и амбиции «во все лицо», да и комплексы всплыли из детства… Не совладал с эмоциями и пошел «сицилианской защитой» - нападением. Оскорбления, сарказм и месть за «что-то». Обычно такие мужчины выбирают не очень ярких, успешных женщин… Почему? Чтобы быть самому лидером. Попробуй с успешной, известной, самодостаточной, красивой женщиной, не обладая достаточным обаянием, как ты любишь повторять – харизмой, хорошим образованием, стабильной профессией и финансами, быть лидером и «указывать», как сесть, встать и что говорить… Сложно. Обычные комплексы мужчины, которые хотят быть «на виду», получить порцию «славы», но не могут этого достичь – комплексы мешают…»

Что тут можно добавить? Видимо, нужен психолог… если не так уж и поздно… Впрочем, это личное дело закомплексованных мужчин!