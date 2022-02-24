В Хабаровском крае предложили решение проблемы брошенных квартир

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24 февраля 2022, 09:29

Проблему брошенных квартир и целых многоквартирных домов в Амурске Хабаровского края можно решить. В этом уверены специалисты, которым ранее доводилось заниматься подобным вопросом в микрорайоне Дружба в Комсомольске-на-Амуре.

«Первым делом, когда приезжаешь в Амурск, бросаются в глаза пятиэтажки на проспекте Строителей с зияющими пустыми окнами. Проблеме уже даже не один десяток лет, но она по-прежнему никак не решается. Затянуть «брошенки» баннерной тканью – это не выход», - рассказал сопредседатель общественной организации по защите прав потребителей Хабаровского края «Резонанс» Максим Аликин.

Камнем преткновения, по словам чиновников, является то, что у квартир есть собственники и распоряжаться чужим имуществом власти не вправе. В Амурске есть как пустующие квартиры в МКД, так и целые ведомственные дома. При этом собственники не несут никаких расходов по содержанию таких домов и квартир, накапливая многомиллионные долги по «коммуналке».

«Механизм есть, и он опробован. Да, это долгий путь, но чем раньше мы его начнем, тем раньше закончим. Муниципалитет обращается в суд, квартиры признаются бесхозными и затем передаются на баланс города. А дальше уже необходимо решать, как и за чей счет возможно привести их в соответствие со всеми нормами. Как вариант, возможно государственно-частное партнерство с бизнесом», - рассказал Максим Аликин.

По мнению специалистов, брошенные квартиры и дома можно передать в оперативное управление крупным компаниям, работающим на территории Амурского района, которым сегодня приходится арендовать жилье для своих работников по завышенным ценам. При этом часть квартир можно отдать для обеспечения приезжих специалистов: врачей, учителей, для которых квартирный вопрос – один из основных при выборе места работы.