Президент Латвии Левитс призывает запретить российское ТВ в стране

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

23 февраля 2022, 23:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президент Латвии Эгилс Левитс призывает запретить ретрансляцию российских каналов в стране.

Президент Латвии Эгилс Левитс призывает в социальных сетях запретить российское ТВ.

«В латвийском информационном пространстве не допускается разжигание ненависти к Украине и дезинформация», - заявил президент Латвии.

Президенту Латвии вторит и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который заявил, что «принимая во внимание пропаганду межнациональной розни и войны, у латвийских властей были бы основания пресечь ретрансляцию российских ТВ каналов».

В свою очередь председатель комиссии Сейма по правам человека и связам с общественностью Артус Кайминьш, который неоднократно пребывал в «непонятно-невменяемом» состоянии и «прославился» бурными ссорами со своей подругой, «кражей» собственного ребенка и «поджогом» квартиры, обеспокоен тем, что существуют нелегальные каналы… а это значит, что русскоязычные Латвии и им сочувствующие непременно будут смотреть российское ТВ.