Депутат Госдумы Федоров назвал провокатором своего коллегу Арефьева, призвавшего россиян забирать свои вклады из банков

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23 февраля 2022, 22:55 Источник: АГН "Москва"

Госдума, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Депутат-единорос Евгений Федоров назвал провокатором и представителем «пятой колонны» депутата от КПРФ Николая Арефьева за его совет россиянам забирать свои вклады из банков в случае западных санкций.

«Могу только охарактеризовать, что это чистый провокатор и «пятая колонна». Не случайно, всегда говорили, что КПРФ как раз отвечает за развал Советского союза, то есть его задача раскачать, навести панику. Действует он по рецептам большевиков, которые, если помните, еще в революции наводили панику на финансовом рынке Российской империи, то есть эта такая школа навредить нашей стране, в чистом виде», – заявил в интервью «Агентству городских новостей» Федоров.

Он пояснил, что в случае санкций против России правительство изменит принципы эмиссии рубля, и это пойдет только на пользу экономике страны.

«Cистема финансирования рублем через Петербургскую биржу в объеме экспортно-импортных операций - она изначально антироссийская. Почему? Потому что рубль выпускается не потому, что нужен экономике, а потому, что такова разница между экспортом и импортом. Соответственно, вклады сохранятся и наоборот начнется мощная экономическая реформа», - считает парламентарий.

В среду Евросоюз официально ввел санкции против России из-за признания ею республик Донбасса.