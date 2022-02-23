Латвийская музыкальная группа «Prāta vētra» отменила тур по России

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23 февраля 2022, 22:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Запланированный тур по России группы «Prāta vētra» будет отменен. Об этом сообщили музыканты.

Об этом группа сообщила в латышском аккаунте инстаграма, в то время как в записи группы в русскоязычном профиле указано, что тур не отменен, а перенесен. Музыканты подчеркивают, что "обстоятельства сильнее" их, и обещают объявить перенесенные даты тура, как только они станут известны. До тех пор "Prāta vētra" пообещала фанатам "быть ближе онлайн c верой, что всё будет хорошо".

С начала марта у "Prāta vētra" был запланирован гастрольный тур "Год без календаря" по России с посещением более десяти городов.

На фоне агрессии России против Украины в соцсетях разгорелись дискуссии о том, насколько на самом деле разделены политика и музыка и, соответственно, стоит ли латвийской группе отправляться в этот концертный тур.

Ситуация на Украине ухудшилась после принятого в понедельник президентом России Владимиром Путиным решения признать независимость так называемых "народных республик" Донбасса. Во вторник Совет Российской Федерации уполномочил Путина ввести войска на де-факто оккупированные ранее территории на востоке Украины, существуют опасения о начале активных военных действий.

Согласно архиву агентства ЛЕТА, "Prāta vētra" в 2015 году уже оказалась в похожей ситуации, когда группе пришлось принимать решение об отправлении в концертный тур по городам России с презентацией альбома "7 шагов на свежем воздухе".

В то время лидер группы Ренар Кауперс заявил в интервью телеканалу "LNT", что с началом военного конфликта между Украиной и Россией группа всерьез задумалась, выступать ли в России. Группа решила не разрывать связи с Россией, и Кауперс привел обоснование этой причины из Библии, где "ни в один момент не упоминается, что ты должен отвернуться от кого-то".