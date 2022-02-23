Латвия: 9 мая отменить?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

23 февраля 2022, 22:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Решение России признать независимость ДНР и ЛНР вызвало среди латвийцев определенные волнения, переходящие в ссоры и даже ярость.

Определенная латышская «публика», которая, видимо, настроена негативно к святому празднику 9 мая, выступила с призывом в социальных сетях – памятник Освободителям от немецко-фашистских захватчиков просто снести, а 9 мая – запретить!

Что пишет латышская «публика»?

Некий глава автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс считает, что в свете последних событий, с приближением 9 мая следует заблаговременно объявить, что это торжество является прославлением действий оккупантов и должно быть запрещено законом.

Другой латышский пользователь назвал памятник Освободителям – «воняющим фаллосом», «палец мертвеца».

А известный латышский публицист Лато Лапса считает, что памятник надо сохранить, как напоминание о том, что допустили люди (очень обтекаемо), но если есть желание снести, то делать это нужно непременно сейчас.

Совершенно ясно, что терпение русскоязычных Латвии на пределе: когда затрагивают националистически настроенные латыши память отцов, дедов, матерей, которые своей жизнью салютовали Победу и разгромили нацистскую нечисть, то тут уже потомки освободителей выражений не выбирают! А как иначе? Национализм и «поклонение» нацистам, которые долго «таились» в душах некоторых титульных, вылезли на свет. Увы, национализм никуда не исчез в Латвии! Никуда!

Мнение русскоязычных жителей Латвии:

«Я предлагаю Милду снести, чтобы не напоминала о нацизме!»

«Я так понимаю, что хуторянам-латышам хочется на территории Латвии иметь Латгальскую Народную Республику и Курляндскую Народную Республику?»

«Ну так давайте уж порушим всё после 1917 года . Все ненавистное и навязанное . Сравняем с землей все ненавистным режимом построеное ( все жилье и все структуры - хотя и так мало осталось ) . После царя - батюшки хватило на 70+ лет . После СССР на 30+ лет . Ничего кроме плача не видно . Считают комиссии размер ущерба от советской власти . Вообще на месте России пора уже выставить иск Латвии . Кто как не латышские стрелки сорвали контрреволюцию и потом Ленина охраняли !!!??? Кто как не латыши во главе с Петерисом составляли чекистский костяк у Дзержинского !!!... Даже возгласы ныне првящих очень напоминают революционный настрой - мы старый мир разрушим до основанья а затем ..... Беда в том что хаять и рушить можно ... А что принесено и сделано за годы независимости кроме хаяния разворовывания и разрушения доставшегося ???!!!»

«Есть имена и есть такие даты, которые помнят в каждой семье и передают из поколения в поколение. Это память о тех, кто прошёл страшную войну. Они победили фашизм. Это простые люди. Не надо выплескивать столько ненависти и злобы! Они этого не заслужили. Их ПОДВИГ и политика разные вещи»

«Тебе напомнить беспорядки какие тогда были в Таллине ? И не надо сравнивать 1 небольшой памятник, что был в Таллине и рижский мемориал.А также Россию, что была тогда при Ельцине и которая сейчас. За этот мемориал, что в Риге, русские таких как нацики в кровавом поносе утопят, поставив всю Ригу раком.Ненависть к вам сейчас у русских, коих почти половина Латвии такая что только чиркни спичку..С говном вас свиней гансовских перемешают, нелюдей грязных, за людей то не кем и не где не считающих»

«Попробуйте! Будет вам и второй Донбасс!»

«Ваша правда! Ссаную бабу Милду в центре города все знают… А вчера, говорят, какой-то правильный мужик на флаг вам нас@ар – красавчик!»

«Только троньте памятник, мрази! Вас и мы и Россия кровью умоет!»

• «9 мая

Порву всех нациков !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

О как латышский "ТРИППЕР" оживился...

ЗаДРОТЫ--- бойцы с памятниками дрыщбицепсы начали напрягать...придёт времечко --- расчитаемся ПО ВСЕМ СЧЕТАМ , а их накопилось МНОГО...

Гражданин латвии

Пора Путину и на латвию обратить внимание и провести декоммунизацию.

тунгус

2 часа назад

И милду обоссаную тоже.

Стесняюсь спросить

2 часа назад

А может Путину уже пора признать и Латвийскую Народную Республику и ввести миротворческие силы для предотвращения кровопролития между латышами и русскими в Латвии

Я сознательно скопировала все посты без изменений!