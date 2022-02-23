Так глядишь и Сбербанк в Крым придет

Аргументы Недели → Общество 13+

23 февраля 2022, 20:52 Источник: Аргументы недели-Крым

Все идет к тому, что бояться западных санкций скоро многим брендам будет уже не выгодно. И они ничем больше не рискуя начнут осваивать полуостров.



Американцы и европейцы намерены создать российскому бизнесу невыносимые условия существования вызывающе заявляя при этом «Russians go home!». И кто-то вернет активы домой сразу, а кто-то будет тянуть до последнего пока последнее там не потеряет, но все осядут по эту сторону стены. А ведь ПУТИН их предупреждал об этом еще несколько лет назад. Предупреждал о консолидации и офисов, и активов, и счетов и интересов на родине – в России. А теперь ему впору выдавать новую народную мудрость: «Кто не успел – тот опоздал».

Не известно, что нашли банки, сотовые операторы и торговые сети сторонясь Крыма, но репутацию свою они тут точно потеряли. И никто не будет конечно их сторониться, помня мудрость о заблудшем сыне. Но в знак покаяния им бы стоило дать тарифы лет на десять себе в убыток.