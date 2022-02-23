В Таиланде нельзя дотрагиваться до голов, в Египте - давать и брать левой рукой: необычные традиции народов мира

Аргументы Недели → Общество 13+

23 февраля 2022, 17:26 Анна Елизарова,

Путешествую по миру мы знакомимся с разными народами, их привычками и традициями. Порой мы сталкиваемся со странностями, которые нам не понятны. Да что там традиции, есть даже жесты, не зная смысла которых можно оказаться в очень неприятной ситуации. На нашей планете насчитывается около 2000 национальностей, и каждая из них имеет свои обычаи, которые отличаются друг от друга. Например, болгары кивают головой, когда хотят сказать «нет» и мотают головой в сторону, говоря «да». А японцы, говоря «нет», покачивают ладонями. В США подняв большой палец, ловят такси, а вот в Греции этот жест грубо рекомендует замолчать.

В Таиланде голова считается вместилищем духа, поэтому дотрагиваться до нее нельзя. Если вы погладите по голове тайского ребенка, его родители могут подумать о плохих намерениях. Еще один обычай тайцев связан со столовым этикетом — вилка и ложка используются вместе. По известной только тайцам причине вилка не должна оказаться во рту, поэтому еда вилкой накладывается в ложку и только после этого отправляется в рот.

В нашей стране не принято «чавкать» за столом — это считается признаком неуважения и невежества. А в Китае наоборот приветствуется громкое «чавканье». Если гости едят бесшумно, этим они оскорбляют хозяев и повара. Считается что тихая еда — еда без удовольствия.

У египтян издавна принято давать и брать только правой рукой, а левая рука считается нечистой. Это связано с обычаем омовения. Поэтому, протягивая левую руку, вы оскорбите местного жителя. Ладонь считается оберегом от порчи и сглаза, поэтому в разговоре с египтянином не стоит махать руками. Вас могут неправильно понять, а беседа уйдет в другое русло.

Помимо жестов и обычаев, есть праздники, которые существуют только в определенных уголках мира. В последнюю среду лета испанский город Буньоль превращается в поле кровавой битвы. В во времена средневековья был придуман праздник «Ла Томатина» — это зрелищное и азартное окончание лета. Утром на главную площадь въезжает грузовик со спелыми томатами, которыми потом обстреливаются все желающие. Помидоры надрезаются и пускаются в бой. Заканчивается все залпами из водяных пушек: с улиц и людей смывается томатный сок, и бои перетекают в песни и танцы. Так испанцы провожают лето.

Современная культура Вануату представляет собой калейдоскоп традиций и огромное количество племен и языковых групп. Изолированные друг от друга морем или непроходимыми горами, этнические группы островитян тысячи лет жили в почти полной изоляции, что позволило им сохранить свои культурные традиции и языки даже после прихода европейцев. На протяжении 15 веков жители архипелага Вануату в Меланезии каждый апрель сооружают 100-метровые деревянные башни. С их высоты не любуются окрестностями, а спрыгивают вниз, прицепив к ноге веревку из виноградной лозы. Чем выше взрослые и дети от 5 лет взбираются и чем ближе к земле долетают, тем большую порцию благословения получают от местных божеств.

Есть и традиции, связанные с семейной жизнью. Например, в Индии мужчина может иметь несколько жён, но третью супругу запрещается заводить. Четвертую, пятую и следующих — можно, третью — нет. Чтобы не останавливаться двух избранницах, мужчины наряжают в праздничную одежду деревья и проводится обряд венчания. В конце дерево срубается, жених автоматически становится вдовцом и может искать «разрешенную» четвертую жену. А в Дании каждый прохожий может узнать, в какой семье сегодня день рождения. Датчане, отмечая торжество, вывешивают из окна флаг.

В каждой стране с особым трепетом относятся к традициям и праздникам, которые существуют уже долгое время. Какими бы странными они ни были, их почитают и передают из поколения в поколение.