23 февраля - день создания крымского ополчения​

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23 февраля 2022, 15:51 Источник: Аргументы недели-Крым

23-е февраля не только День защитника Отечества, но и день создания крымского ополчения в 2014 году, главой которого был ШЕРЕМЕТ.

Экс командир отрядов самообороны Крыма, бывший вице-премьер крымского правительства, а сейчас депутат Госдумы рассказал «Аргументам недели – Крым», что в современном мире оснащенная и обученная армия единственный залог безопасности страны. «К сожалению, это так и не мы в этом виноваты. Россия страна богатая как полезными ископаемыми, так и территорией и оттяпать это у нее желающих до сих пор полно и особенно у тех, кто чувствуют над нами цивилизационное превосходство. Но Россия не продается и не сдается!» - сказал ШЕРЕМЕТ.

По его словам, желающих встать под ружье в новое народное ополчение Крыма достаточно: «Это преданные родине крымчане, самоотверженные люди, готовые пожертвовать своими жизнями ради родины. И их сегодня я особо поздравляю с праздником. Но надеюсь снова собирать ополчение не придется, так как мы защищены лучшей армией в мире – армией России».