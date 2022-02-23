В Риге задержан хулиган – нагадил на латвийский флаг

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

23 февраля 2022, 15:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Что-то в последнее время не везет Латвии с флагами: то, мэр-флагосниматель Риги «сдернул» флаг Беларуси, то украинский вывесили в столице Латвии «не тем концом», то некий хулиган нагадил прямо на государственный флаг. Изловчился же…

Что известно о происшествии?

Некий мужчина «уладил» свои естественные надобности на государственный флаг Латвии, который был привязан к фасаду здания. На место происшествия одновременно выехали два патруля Госполиции. Стало известно, что мужчина был пьян, но задержан стражами правопорядка. Есть и свидетели, которые видели сей постыдный факт и сообщили полиции.

Мне интересно другое! Обычно, если подобное происходит, например, у памятника Свободы, то «идет» информация о национальности хулигана… В данном случае нет никакой информации…

Что думают латвийцы? Мнение из социальных сетей:

«Странно, что ничего не сказали о национальности… Точно не русскоязычный! Точно на родном языке Латвии разговаривал! Мы же знаем, кто любит на латвийские памятники нужду справлять – шведы, англичане… Представьте, если бы такое турист из России сотворил! Точно написали бы, что это Кремль виноват!»

«И как они теперь будут оскверненный флаг на парад носить?»

«Что тут удивляться! Правящие нацики каждый день «справляют нужду» на Конституцию себе в угоду…»

«Жаль, не тот флаг мужик пометил – надо было навалить на полосатый со звездочками!»

«Кто это сделал? Как бы не наши доблестные солдаты НАТО… Они любят «пошалить.»

«Свидетели были… радостно наблюдали за «делом» и взахлеб потом рассказывали полиции.»

«Выложил мужик американские ценности на показ… Как ухитрился-то?»