Носки, трусы и гели для душа по-прежнему лидируют среди подарков на 23 февраля

Аргументы Недели → Общество 13+

23 февраля 2022, 14:34

Фото: pixabay.com

Согласно опросам, большинству мужчин не очень-то нравится, когда им дарят носки. Но именно их они и получают. В этом году ситуация не изменилась.

Самые популярные презенты на 23 февраля – носки, трусы и гели для душа с дезодорантами. В нынешнем году накануне праздника все это покупали даже в полтора раза чаще, чем в прошлом. Также своим мужчина женщины приобретали ремни и, конечно же, пену для бриться, куда уж без нее. А еще одни выбирали гаджеты для мониторинга состояния здоровья (фитнес-браслеты, пульсометры и пр. девайсы), а другие – крепкий алкоголь, в основном коньяк.

Как сообщают фискальные операторы, средний чек на подарки в 2022 вырос до 20% по сравнению с прошлым годом.