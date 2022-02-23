Рижские власти решили поддержать Украину, но как выглядит флаг страны – не знают

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

23 февраля 2022, 13:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В очередной раз власти Риги опозорились: решили водрузить возле памятника Свободы украинский флаг… Вот только вывесили его неправильно – желтой полосой вверх, а синий вниз! А нужно наоборот! Украинский флаг продолжал так висеть продолжительное время…

Разумеется, нашелся один знающий человек, который заметил ошибку, но было уже поздно – подобный позор напечатали латышские СМИ. Нет, не с «сарказмом», а просто были уверены, что так и надо! Уровень образования нынешнего поколения (разумеется, не о всей молодежи речь) просто поражает!

Кстати, государственное латвийское ТВ в знак поддержки украинского народа «окрасило» студию в цвет флага Украины.

Да уж… латышские «любители» Украины, которые не знают, какой стороной флаг вывешивать…

Совет! В таких случаях, если не знаешь, как вывесить флаг, надо поднять флаг России – его во всем мире знают!