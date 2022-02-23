В Крыму сегодня​ вечером совершат​ 500 выстрелов-фейерверков типа Матрёшка, Левша, Алиса

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23 февраля 2022, 13:32 Источник: Аргументы недели-Крым

Артиллеристы проведут более 500 пусков из фейерверочных комплексов, смонтированных на базе шестиколесных «Камазов».

Артиллерийские расчёты Черноморского флота украсят небо праздничными салютами, выполнив залпы из орудий и самоходных пусковых установок в ознаменование Дня Защитника Отечества.

Флотские артиллеристы произведут более 500 пусков из фейерверочных комплексов «Радуга» на базе автомобиля «Камаз», для звукового сопровождения прозвучат 30 холостых праздничных залпов из 122-мм гаубиц Д-30.

В небо выпустят такие разновидности фейерверков как «Матрёшка», «Левша», и «Алиса».

Салюты будут проведены в городах-героях Севастополе и Керчи, а также в столице Республики Крым – Симферополе в 21:00 по московскому времени.