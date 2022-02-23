23 февраля челябинская телебашня окрасится в цвет хаки и засияет триколором

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23 февраля 2022, 11:50 Анна Семенова

Телевышка окрасится в цвета российского флага. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Так поздравят южноуральских мужчин с Днем защитника Отечества.

Традиционно на все большие праздники на челябинской телебашне включается особая подсветка. 23 февраля, разумеется, не станет исключением. В День защитников Отечества, по сообщению городской администрации, вышка станет цвета хаки, а также засияет цветами триколора.

Увидеть это можно будет с 20 часов. Телебашня располагается на улице Орджоникидзе, возле горсада им.Пушкина.

Сегодня праздник отмечают не только те, кто служит или служил в армии и силовых структурах, но и все настоящие мужчины, которые являются опорой и защитой как для своей семьи, так и для государства.