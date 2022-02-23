23 февраля челябинская телебашня окрасится в цвет хаки и засияет триколором

Так поздравят южноуральских мужчин с Днем защитника Отечества.
Традиционно на все большие праздники на челябинской телебашне включается особая подсветка. 23 февраля, разумеется, не станет исключением. В День защитников Отечества, по сообщению городской администрации, вышка станет цвета хаки, а также засияет цветами триколора.
Увидеть это можно будет с 20 часов. Телебашня располагается на улице Орджоникидзе, возле горсада им.Пушкина.
Сегодня праздник отмечают не только те, кто служит или служил в армии и силовых структурах, но и все настоящие мужчины, которые являются опорой и защитой как для своей семьи, так и для государства.