Врио главы МЧС Чуприян заявил, что границу России пересекли более 96 тысяч беженцев из Донбасса

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23 февраля 2022, 11:23 Источник: РИА "Новости"

врио главы МЧС Александр Чуприян, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян заявил, что по состоянию на 6:00 среды, 23 февраля, границу Российской Федерации пересекли более 96 тысяч беженцев из Донбасса.

Соответствующую информацию Александр Чуприян предоставил сегодня в рамках совещания с региональными отделениями "Единой России".

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова в свою очередь сообщила, из Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы более 31 тысячи детей, в частности, около 1 тысячи сирот.