Особняк Рябининых в Челябинске станет новым общественным пространством

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23 февраля 2022, 10:58 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Кадр видео с канала «Гранада TV»

В старинном здании планируют проводить выставки и мастер-классы.

На базе особняка купца Рябинина будет создано новое общественное пространство — коммеморативный центр «Усадьба Рябининых». Здание расположено в центре Челябинска, по адресу улица Каслинская, 137, оно было построено в конце 19 века. В 1894 году его приобрел владелец кожевенного завода и рыбного производства Александр Лукич Рябинин. Сейчас особняк имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Над проектом «Усадьба Рябининых» работает инициативная группа во главе с Дмитрием Закарлюкиным и представителями общественного движения «Том Сойер Фест». Их идея базируется на современном подходе к сохранению и визуализации исторической памяти — коммеморации. Планируется, что в особняке будут организованы выставочные пространства, площадки для творческих мероприятий, семинаров и мастер-классов, создан научно-исследовательский центр «Заречье».

«Мы надеемся, что усадьба станет отправной точкой туристического маршрута по объектам культурного наследия», — прокомментировал Дмитрий Закарлюкин во время онлайн пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

В этом году инициативная группа обустроит внутренние пространства. По словам куратора проекта «Усадьба Рябининых» Анны Леготиной, к сожалению, возможности восстановить интерьеры в том виде, какими они были, невозможно, так как осталось очень мало фотографий. Тем не менее, планируется собрать всю возможную информацию об особняке.

Дмитрий Закарлюкин добавил, что челябинцы могут присоединиться к проекту. Горожане могут привезти в особняк старинную мебель. Недавно один из спонсоров приобрел для «Усадьбы Рябининых» дореволюционное фортепиано.