Молодежь Челябинска провела акцию в поддержку жителей Донбасса

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23 февраля 2022, 10:05 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото с сайта up74.ru

Волонтеры создали символ единения народов.

Участники челябинского добровольческого молодежного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» организовали акцию в поддержку признания Россией Луганской и Донецкой народных республик, сообщает сайт издания «Южноуральская панорама».

В городском саду им. А. С. Пушкина они создали символ единения народов — живую цепь. «Мы своих не бросаем!», — таков был главный посыл акции.

Напомним, что Челябинская область заявила о готовности принять беженцев с Донбасса. Для этого в муниципалитетах организованы пункты временного размещения. Также на Южном Урале заработала «горячая линия». Звонки от вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР принимаются по телефону 8-800-201-90-33.