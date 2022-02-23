Южноуральцев поздравили с Днем защитника Отечества

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23 февраля 2022, 09:45 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина (архив издания «Вечерний Челябинск»)

В Челябинске проходит церемония возложения венков и цветов у Вечного огня на аллее Славы.

На сайте губернатора Челябинской области Алексея Текслера опубликовано поздравление жителей региона с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник олицетворяет силу и боевую славу нашей Родины, ее героическую историю. Мы всегда будем помнить заслуги российских воинов, чьи подвиги были и остаются примером отваги, мужества и патриотизма. В этот день мы с большим уважением чествуем всех, кто достойно служит Отчизне, надежно защищает мир и спокойную жизнь людей, твердо хранит верность долгу и присяге», — подчеркнул глава региона. Он добавил, что укрепление безопасности государства, отстаивание его независимости и национальных интересов является ключевым условием успешного развития и процветания России.

Губернатор пожелал жителям Челябинской области здоровья, добра, счастья и мирного неба над головой.

Поздравления с праздником направил и председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев.

«23 февраля все больше становится праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего защитник своего Отечества. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы России», — отметил спикер парламента.

Счастья, здоровья, любви и заботы близких, семейного тепла и уюта пожелала глава Челябинска Наталья Котова. «Это праздник настоящих и будущих защитников. Тех, для кого защита своей страны стала ежедневной службой, тех, кто когда-то отдал свои жизни за наше мирное небо сегодня», — подчеркнула глава города.

Добавим, что в честь праздника в Челябинске проходит церемония возложения венков и цветов у Вечного огня на аллее Славы.