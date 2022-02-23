В Челябинской области провели уроки мужества

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

23 февраля 2022, 09:39 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Они состоялись в преддверии Дня защитника Отечества.

В рамках недели, посвященной Воинской славе России, Челябинский мультимедийный парк «Россия — моя история» провел уроки мужества. Они состоялись 21 и 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества.

На интерактивных занятиях, которые провели специалисты по исторической реконструкции, школьникам рассказали об особенностях обмундирования и оружия двух Отечественных войн.

Ребята узнали, как выглядел мундир гусара в 1812 году и какие отличительные черты были у разных родов войск Красной армии в 1941-1945 годах.

По словам одно из участников мероприятия, семиклассника Виктора, такие занятия очень интересны. Особенно школьнику запомнились моменты, когда можно было подержать в руках копии оружия и примерить костюмы.