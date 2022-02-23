Южноуральский музыкант Борис Каплун рассказал, как служил в армии

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23 февраля 2022, 09:22 Татьяна Михайлова Источник: Центр управления регионом Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В праздник известные жители Челябинской области вспомнили свои годы службы.

В честь Дня защитника Отечества известные жители региона поделились историями о своей службе в армии. Музыкант, вокалист и барабанщик ВИА «Ариэль» Борис Каплун рассказал, что умудрился опоздать на службу аж на целый месяц. Телеграмму с указанием немедленно прибыть на место службы Борис Каплун получил в Питере, когда был на гастролях.

«Выговора не было никакого. Меня ведь знали и офицеры, и высшие чины. Поэтому служба проходила хорошо», — поделился музыкант. Он добавил, что с собой на службу взял скрипку и частенько устраивал в армии концерты.

Другой известный южноуралец, дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов, тоже проходил службу в армии. В 1986 году он работал в оркестре Санкт-Петербургского театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского, на службу его призвали в оркестр штаба Ленинградского военного округа.