Meta и Zoom зарегистрировали личный кабинет на сайте РКН

22 февраля 2022, 22:38

Компании Meta (экс-Facebook) и Zoom начали выполнять закон о «приземлении» и зарегистрировали свои личные кабинеты на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщает Readovka.news.

Закон «о приземлении» обязует иноязычные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч русских пользователей открыть в России официальное представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, выложить счётчик с количеством одобренных регулятором, а также сформировать конфигурацию обратной связи для русскоязычных пользователей. В список входят Google, Apple, Meta Platforms (Facebook), Twitter, TikTok, Telegram и т.д.

«Иностранные компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. приступили к выполнению требований, установленных Федеральным законом № 236-ФЗ.Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора. Компания Zoom Video Communications, Inc. зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Кроме того, компания сообщила, что ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос открытия представительства на территории Российской Федерации», – сообщили в ведомстве.