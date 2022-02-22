Премьер-министр Латвии Кариньш: Россия – прекрасная страна

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22 февраля 2022, 22:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

С каждым часом все больше и больше латвийских политиков высказывают свое мнение о санкциях против России. Да, говорить политики Латвии умеют, а вот действовать во благо народа – единицы. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что «Россия – прекрасная страна. Но если мы говорим об агрессии – нужно говорить о Путине». Подхалимаж из далека? А может такой «примитивный» шаг настроить людей против лидера России? Ясно одно – страх перед Россией и ее главой несомненно присутствует!

Премьер Латвии подчеркнул, что уже введенные санкции, например, решение Германии приостановить сертификацию газопровода "Nord Stream 2", является четким сигналом демократического мира Путину. Это лишь первые из санкций, и в случае дальнейшей эскалации конфликта будут предприняты и другие меры.

В то же время, как указал Кариньш, необходимо отделять Россию и ее лидера.

"Россия - прекрасная страна. Путин - ее руководитель на данный момент. Путин, по-видимому, тот человек, который принимает все решения об агрессии, аннексии и т. д. Если мы говорим об агрессии, угрозе для глобальной безопасности, нужно говорить конкретно о Путине", - сказал премьер.

Кариньш отметил, что и в Латвии звучат вопросы - сумеют ли НАТО и Европейский союз (ЕС) во время кризиса сохранить единство, безопасно ли в Латвии. Премьер-министр заверил, что ЕС и партнеры по НАТО тесно взаимодействуют, координируя санкции, а также с точки зрения безопасности поддерживают друг друга.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Латвия решение о санкциях против России на национальном уровне, премьер-министр сказал, что санкции наиболее эффективны, если они международные, тем самым косвенно указав на то, что Латвия индивидуальных санкций может не ввести.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям.

Путин поручил Министерству обороны обеспечить, чтобы российские вооруженные силы "поддерживали мир" в так называемых республиках Донбасса. Этот указ означает официальное введение российской армии на уже фактически оккупированные восточные территории Украины.

Латвийцы не остались в стороне – высказали мнения в социальных сетях:

«Что этот Кариньш говорит? Пусть поедет к Путину и скажет ему в лицо! В чем же проблема?»

«Если мы говорим о доведения народа до нищеты, безработице и воровстве, то тут следует говорить о Кариньше! Иди ты, Кариньш, каждый вечер к… послу США!»

«Я человек нелояльный и хвостом крутить не буду – долой эту фашистскую т@ь из Латвии!»

«Путин долго терпел. Ждал, когда нацисты лупят, бомбят самолетами по русским на Донбассе… Так терпеть нужно иметь стальные яйца. Народ России, спасибо вам, что остановили фашистско-нацистский беспредел. И нам бы помогли… Не оставьте нас!»

«Не о Путине речь сейчас должна идти в Латвии, а об «уничтожении» латвийцев по средствам правления Кариньша! У нас люди до твоих Кариньш-Левит издевательств не жаловались на лень и отсутствие работы. Уходи в отставку! Ты не справляешься! Ты ненавидишь латвийский народ, «подельник» американский!»

«Давайте напомню, что ПУТИНА НАРОД ИЗБРАЛ! И он имеет право говорить от всех россиян. Кто дал право говорить латвийскому президенту Левитсу? Кто его избирал? Националисты Латвии, потому как ненависть у Левитса к русским из его штанов выскакивает! Кариньш, езжай в Америку к себе и захвати Левитса, чтобы до Германии добросить. Хватит издевательств над русскими! Хватит! Пример Украины – мало вам! Так мы, русскоязычные Латвии, коллективное письмо напишем так, что Россия обратит внимание на те издевательства, которые вы учинили нам! Мы родились тут. И почему должны уезжать со своей земли? Пусть Кариньш уезжает в Америку! Он там родился! Уходи в отставку со своей «кодлой».