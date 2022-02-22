Врач Максимов рассказал о причинах косоглазия у детей

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22 февраля 2022, 22:06

pixabay.com

Врач-офтальмолог детской клиники «РЖД-Медицина» Иван Максимов рассказал «Вечерней Москве», что косоглазие является достаточно частым заболеванием и возглавляет нарушения зрительных функций у детей до трех лет.

Косоглазие представляет собой не только косметический, но и значимый в функциональном отношении дефект зрения.

«Ключевой симптом — двоение в глазах (нарушение бинокулярной функции), которое может сопровождаться снижением зрения чаще косящего глаза, периодическим или постоянным отклонением глазного яблока. В связи с этим частой причиной обращения к специалисту является именно нарушение симметричного положения глазного яблока у детей», — объяснил врач.

Он рассказал, что зачастую косоглазие проявляется внезапно в возрасте двух–трех лет либо же со временем на фоне перенесенных вирусных инфекций, психологического стресса, сильного испуга или вообще без видимой причины. Однако, стоит заметить, что эти причины обычно являются возникновением косоглазия из-за срыва регуляторных механизмов, которые держат глаза в симметричном положении.

По мнению офтальмолога, истинные причины косоглазия – врожденная катаракта, аномалия развития сетчатки, аномалия развития зрительного нерва, поражение ЦНС у новорожденных. У детей дошкольного и школьного возраста причинами данного заболевания являются гиперметропия, астигматизм, миопия, травмы глаза и заболевания ЦНС.

Чтобы решить проблему, нужно сначала пройти полное офтальмологическое обследование. Оно заключается в проверке зрения, рефракции на узкий зрачок и в условиях медикаментозного мидриаза (с широким зрачком), оценке угла косоглазия, осмотре глазного дна, а также в свето- и цветотестах для определения бинокулярных нарушений.

Лечение предполагает использование консервативных и хирургических методов лечения. При консервативном лечении ребенку правильно подбирают очки. Благодаря этому, они помогут ему лучше видеть и будут препятствовать формированию амблиопии. Кроме этого, существует система тренировочных упражнений на аппаратах, которая направлена на развитие фузионной способности и бинокулярного зрения.

Операция нужна в том случае, если консервативное лечение не приносит успеха. На данный момент современная офтальмохирургия использует передовые технологии, которые позволяют более точно прогнозировать результат, сократить период восстановления и реабилитации.

«Оптимальный возраст для проведения хирургического лечения косоглазия четыре–шесть лет. Поскольку устранение амблиопии и выработка бинокулярных функций возможны только в дошкольном возрасте, хирургическое устранение косоглазия следует проводить своевременно», — рассказал Максимов.