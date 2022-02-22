Лес Подмосковья очистят от погибших деревьев

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22 февраля 2022, 21:22

pixabay.com

С целью улучшить санитарное состояние леса, в Подмосковье очистят 3,2 тысячи гектаров от погибших и поврежденных деревьев, сообщила «Подмосковью сегодня» пресс-служба областного Комлесхоза.



Также, по словам главы ведомства Олега Баженова, будет проведена сплошная санитарная рубка на 700 гектарах, на равной площади пройдет выборочная. На двух тысячах гектаров пройдет уборка неликвидной древесины.



Территориям около населенных пунктов и соцобъектов, дорогам и участкам, о которых сообщали жители, будет уделено особое внимание.



Отметим то, что после чистки пройдут лесовосстановительные работы на данных участках.