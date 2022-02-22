Путин пообещал во вторник ответить на вопросы журналистов

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22 февраля 2022, 19:32 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Yevgeny Philippov/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует сегодня ответить на вопросы журналистов в Кремле, где ранее глава государства провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По итогам встречи Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии, а также выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации, после чего направились к выходу из зала. Журналисты, однако, попросили российского лидера ответить на вопросы.

"Давайте так сделаем: я гостя провожу, потом я к вам вернусь", – заявил Владимир Путин.