В Челябинске появится ТРК с огромным концертным залом

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22 февраля 2022, 17:45 Анна Семенова

В новом комплексе появится большой концертный зал. Фото: сайт ТРК "Таганай"

В комплекс «Таганай», который готовили для ШОС и БРИКС, зайдут супермаркеты, рестораны и кинотеатр.

Здание, предназначенное изначально для конгресс-холла на время проведения саммитов ШОС и БРИКС, выросло на улице Труда, напротив МФЦ. Когда планы изменились, понадобилось найти инвестора, который использовал бы построенные площади. И вот решение нашлось. Из «Таганая» сделают очередной торгово-развлекательный комплекс. Он станет одним из крупнейших в Челябинске. Здесь разместятся кафе и рестораны, магазины, в числе которых новый для города - товары для дома Hoff,выставочные залы.

Фишкой комплекса станет наличие киноконцертного зала на 2500 мест. Здесь могут проводиться программы всероссийского и даже мирового уровня.

Открытие ТРК «Таганай» запланировано на 3 марта.