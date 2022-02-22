МИД Латвии вызвал на «ковер» временного поверенного в делах посольства РФ

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

22 февраля 2022, 17:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министерство иностранных дел Латвии вызвало на встречу временного поверенного в делах посольства России и выразило резкое осуждение за агрессию России против Украины.

В ответ на решение президента России Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой территорий, неподконтрольных правительству Украины, на встречу с государственным секретарем МИД Андрисом Пелшсем был вызван временный поверенный в делах посольства России.

Пелшс указал, что предпринятые Россией шаги являются явным нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины, насильственным изменением границ. Государственный секретарь МИД подчеркнул, что эта акция вызвала резкое и широкое международное осуждение и будет иметь серьезные и долговременные последствия для России.

Решительно осуждая действия России, Латвия подчеркивает, что международное сообщество резко отреагирует и предпримет самые решительные шаги для прекращения российской агрессии и оказания помощи Украине. Латвия выступает за введение жестких экономических санкций против России и лиц, ответственных за атаку на украинскую государственность.

Государственный секретарь МИД подтвердил полную поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом.

В МИД сообщили, что на время отсутствия посла России в Латвии высшим дипломатическим представителем России в Латвии является временный поверенный в делах посольства.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник подписал указы о признании независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик, за которым последовал ввод войск на эти территории.

Российский лидер также подписал соглашения о сотрудничестве с республиками, самопровозглашенными поддерживаемыми Москвой боевиками. Договоры предусматривают, что подписавшие стороны "подтверждают и уважают единство и неделимость существующих границ".

Заместитель главы комитета Совета Российской Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в понедельник вечером, что Россия признала "республики" Донбасса в их фактических границах.

Самопровозглашенные "республики" боевиков занимают лишь часть Донецкой и Луганской областей.

Как тут не вспомнить Федора Тютчева: «Молчи, позорная Европа, и не качай свои права! Ты у России только жопа, а думаешь, что голова!» (1867г.)