Российских военнослужащих поздравили традиционным концертом «Служить России»

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22 февраля 2022, 17:26

Фото: рок-группа «Земляне»

В Северной столице 21 февраля состоялся традиционный праздничный концерт «Служить России», посвящённый Дню защитника Отечества. Мероприятие прошло на сцене Большого концертного зала «Октябрьский». Для гостей в рамках программы выступили актёры Дмитрий Певцов и Екатерина Гусева, Кубанский казачий хор, рок-группа «Земляне» и другие эстрадные артисты.



Для музыкального коллектива выступление в рамках концерта стало не только поздравлением для военнослужащих и гостей, а и возвращением к истокам своей истории. Дело в том, что в 70-х годах в советском Ленинграде рок-коллектив начал свою музыкальную деятельность.



На концерте «Служить России» в исполнении «Землян» на петербургской сцене прозвучали всеми любимые хиты — «Трава у дома» и «Поверь в мечту».



«Мы стараемся вносить в концерт то, что очень любят наши зрители, а также военные», — сообщил главный режиссёр БКЗ «Октябрьский» — заслуженный деятель искусств России Геннадий Шагаев.



Свои концертные номера перед гостями также представили ансамбль песни и пляски Западного военного округа, лауреат международных конкурсов Григорий Чернецов, центр искусств «Эдельвейс» и пианист Алексей Шагаев. Концерт был наполнен множеством видеовставок на военно-патриотическую тематику.



«Мы посвящаем концерт всем защитникам Отечества, разного возраста — и ветеранам и молодёжи», — заметил Шагаев.



В числе гостей в зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, воины и участники боевых действий. В финале для них выступил военной духовой оркестр, представивший в качестве подарка легендарное произведение.



Традиционно «Служить России» был показан в прямом эфире, заключил Геннадий Шагаев.