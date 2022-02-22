Нездоровый кандидат в депутаты Рижской думы «именует» себя Путиным

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22 февраля 2022, 17:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Кандидат в депутаты Рижской думы Янис Мейранс

Кого только «не видела» Рижская дума за свое долгое существование? И неадекватных людей тоже. Но, что поделать, если и нездоровые особи желают быть депутатами?

Кандидат в депутаты Рижской думы Янис Мейранс решил «наследить» в истории страны – вышел в знак протеста после выступления президента России Владимира Путина к посольству РФ в Латвии с хамским плакатом…

Видимо, речь президента в отношении Донбасса, увы, не понравилась кандидату:

«Не удержался и вышел на протест. Из посольства России вышел какой-то перец и спросил – «спасаем Украину?» Послал подальше. Госполиция также пыталась убедить, что мой плакат оскорбительный и его использовать нельзя. Но штраф мне не придется платить!» - заявил Мейранс.

Латвийцы гадали, гадали, а почему штраф платить не придется?

Стало ясно после одного объявления:

«Tvaika iela 2 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa tālr. 67080142 (strādā visu dienakti) - срочно звоните... сбежал пациент. Именует себя Путин. Фото прилагается.

Перевод: На улице Твайка находится психиатрическая лечебница Латвии, которая работает круглосуточно…

Кандидат в депутаты РД Янис Мейранс вышел к посольству РФ в Латвии с плакатом, который прижимал к груди и виднелась надпись – Путин… далее, элементарные оскорбления…

Вот какие «перцы» управляют Ригой…