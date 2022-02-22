Позиция правительства Латвии и ее жителей в отношении России из-за признания ДНР и ЛНР

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22 февраля 2022, 16:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Официально позиция правительства Латвии звучит так: решительно осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество предпринять самые решительные шаги для прекращения российской агрессии и оказания помощи Украине.



Латвия призывает международное сообщество предпринять согласованные действия, введя жесткие экономические санкции в отношении Российской Федерации и тех, кто несет ответственность за нападение на украинскую государственность.



«Решение о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик Россией является грубым нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Латвия осуждает этот акт агрессии и призывает к решительному международному ответу. ЕС должен немедленно ввести санкции», — сказано в сообщении.



Высшие должностные лица Латвии осуждают решение, принятое президентом России о признании независимости находящихся на территории Украины Луганска и Донецка, сказано в сообщении МИД Латвии. Как указывает внешнеполитическое ведомство, это продолжение атаки на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.



В частности президент Латвии Эгил Левитс настаивает на немедленных санкциях в отношении России из-за признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.



«Луганск и Донецк принадлежат Украине. Указ президента России о признании их независимости является грубым нарушением норм международного права и требует решительных действий со стороны ЕС, включая немедленные санкции», — написал президент Латвии.



Ринкевич информировал о том, что во вторник, 22 февраля в МИД Латвии вызван полномочный представитель Российской Федерации в Латвии в связи с незаконными действиями Российской Федерации, признавшей независимость так называемых «Донецкой и Луганской народных республик».



Как сообщалось, российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР вечером 21 февраля. С соответствующей просьбой к России обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Подписанию указа предшествовало внеплановое заседание Совета безопасности РФ, в ходе которого присутствующие высказались за признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР.



Мне было всегда интересно, а почему мнение многих, многих латвийцев не совпадает с мнением правительства? Особенно, когда речь идет о нынешнем правительстве Латвии.



После речи президента России Владимира Владимировича Путина о признании ДНР и ЛНР в социальных сетях Латвии (да и не только) разгорелись нешуточные страсти – практически каждый житель страны счел своим долгом высказать мнение.



Меня удивили высказывания русскоязычных жителей Латвии. Чем? А они были откровенны, иногда эмоциональны и без «читай между срок»…



Мнение из латвийских социальных сетей:



«Что значит народ Латвии? Я так понимаю, что народ Латвии – Ринкевич, Левитс, Пабрикс? Народ Латвии – мы! Я не согласен с этой латвийской верхушкой! Почему мнение народа игнорируют? Путин – молодец! Он прекратил войну в ДНР и ЛНР. Мой совет латвийским нацикам – не злите медведя! Это может быть опасно!»



«Правильно Россия сделала! Хватит уничтожать людей Донбасса! А санкции сделают Россию еще сильней! В лице народа Донбасса, Россия получила еще несколько миллионов патриотов. Что зависит в этой ситуации от стран Балтии? Да ничего! Собаки лают!»



«Молодец В.В. Путин. Скоро ДНР и ЛНР войдут в состав России, и пусть украинская армия рискнет стрелять по российским военным. Это хохловояки только на словах 8 лет воюют с мирными жителями. Почему лезет Латвия так рьяно? Не прошло и пяти минут после речи Путина, как Ринкевич выступил с заявлением. А, как те дети Донбасса, которые взрывали свои же, и о которых потом молчали? И это Латвия называет нормой?»



«Санкции – так банально и предсказуемо! Вчера Россия всем под зад дала кирзовым сапогом – молодцы! Чего националы Латвии орут? А когда в Ираке тысячи мирных жителей бомбили, в том числе детей, кто в роли агрессора выступал? Америка! И, где был Ринкевич, Пабрикс, Левитс? Молча наблюдали за убийствами? В страшное время живем! Кстати, а где же наши сопливые нацпатриоты?Только могут из-за угла гавс, гавс!»



«Прекратить за вест народ Латвии говорить! Правительство Латвии – куча марионеток американских!»



«Наконец закончится геноцид русских, обстрелы мирных жителей! Разве в Латвии с русскоязычными не такая ситуация? Сколько же вы, националы-фашисты, издевались над русскими, которые родились, живут тут? Вы открыто оскорбляете нас, лишаете своего языка, право голоса, устраиваете паспорта «неграждан»! Нигде таких паспортов нет, а только в Латвии и Эстонии! ВЫ унижаете наших ветеранов ВОВ! ВЫ должны за это ответить! Ответить за слезы русских! И вы ответите! Сперва Украина, и скоро Прибалтика! Я верю в разум Путина! Верю, что он не даст уничтожать русских в Латвии».



А вот один пост, который просто меня поразил – сканирую его:



«ВНИМАНИЕ!



6 часов назад,



Солдаты и офицеры Украины и Латвии! Бросайте оружие и технику, арестовывайте командиров и иностранных инструкторов, поднимайте белые флаги и переходите на сторону народных республик! Сохраните свою честь и жизнь! Не становитесь пушечным мясом за офшоры Зеленского, Порошенко, Яценюка, Авакова, Левитис и Кариньша. Русские не сдаются, победа будет за нами!!! (Прочитай сам и передай товарищу)



Постов, комментариев было много. Конечно, они были разные. Но, как смело русскоязычные Латвии стали высказываться. Почему?



Да потому, что устали жить на своей Родине в сплошных унижениях, терпеть, когда «кучка» нациков, которая пришла к власти открыто мстит живущим русскоязычным только по тому, что они русские! Они мстят за Россию, которую боятся. Да, таким способом. А тут есть надежда, что русскоязычных в Латвии защитит Россия. Все просто. Устали молчать! Русский человек долго терпит, но если… то мало не покажется. А игнорировать русскоязычных в Латвии просто нельзя – более 45% только в Риге, по всей Латвии приблизительно около 40%. И, как можно проигнорировать, когда многие семьи смешанные, кстати?



Русский человек прощает многое – такой характер! Но не прощает, когда его родовые корни, христианскую веру попирают. Знаете, что тогда происходит? Вскипает ярость благородная! И начинается русский «бунт»! Не дай Бог!»