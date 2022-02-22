В России может вырасти плата за ЖКУ

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22 февраля 2022, 14:57 Источник: iz.ru

Постановление правительства РФ от 3 февраля 2022 года предполагает изменения, согласно которым плата за содержание общего имущества домов (СОИ) будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию. В настоящее время плата за эти услуги ограничена нормативом, и УК доплачивают ресурсникам из своей прибыли или становятся должниками, поскольку зачастую собственники и наниматели квартир не оплачивают весь объем коммунальных ресурсов (КР).



Тем временем общественники считают, что плата за ЖКУ может увеличиться.



«Это особенно актуально для домов старой постройки в силу износа внутридомовых инженерных систем, в том числе по причине их ненадлежащего содержания организациями, управляющими МКД, а также плохой платежной дисциплины и неучтенного потребления коммунальных ресурсов», - указано в письме «ЖКХ Контроль» в Минстрой.



Глава регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерий Мамчур считает, что расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти на 20–50%. Общественники просят власть разъяснить людям информацию о внесенных изменениях.



Гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Валерий Ковалёв подчеркнул, что даже если УК что-то доплачивает помимо строк, которые есть в квитанциях, это всё равно происходит за счет жителей.



Теперь в первом квартале каждого года будет проводиться официальная корректировка платы, недоплата КР на СОИ будет доначисляться собственникам, добавил Дмитрий Гордеев, зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ. С 2017 года на собраниях они могут принять решение о ежемесячной оплате КР на СОИ по факту с использованием показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ), то есть счетчиков.



«Поэтому это не «увеличение платы», а оплата фактических объемов, которые раньше не оплачивались», — считает эксперт.



Речь идет о том, чтобы выпадающие доходы, связанные с некорректным нормативом потребления либо с неправильными или не вовремя снятыми показаниями прибора учета, не ложились на плечи УК, добавила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.



В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения рассказали, что водоканалы в ряде регионов недополучают от УК средства за ЖКУ на общедомовые нужды в размере до 65% по холодной воде и до 83% по водоотведению.



В Минстрое считают, что новая норма должна защитить интересы тех граждан, которые экономно расходуют коммунальные ресурсы.



