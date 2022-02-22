Татьяна Лазарева: «Я в Киеве и подтверждаю: здесь никто не хочет войны»

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22 февраля 2022, 14:34 Источник: Тeleprogramma.pro

Татьяна Лазарева, фото из соцсети

Актриса и телеведущая, многодетная мама Татьяна Лазарева в эти дни находится в Киеве и рассказала, что ей пишут в соцсетях россияне и русские. Никто не хочет войны. Лазарева в сторис Instagram написала, что находится уже несколько дней в столице Украины.

«Я тут каким-то засланцем в Киеве являюсь. И мне пишут в директе и украинцы, и русские. Украинцы пишут: "Скажите русским, что мы против войны". Русские пишут: "Передайте всем украинцам, что мы против войны"», - поделилась телеведущая.

Татьяна Лазарева подчеркнула, что все в эти непростые дни выступают против войны. «Я в Киеве и подтверждаю: здесь никто не хочет войны», — заявила знаменитость.

Ситуация в Донбассе накалялась в последнее время. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать республики. Российский лидер провел совещание Совбеза и обратился к россиянам, детально объяснив, почему необходимо признать республики Донбасса.

21 февраля Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.