Главы территорий Южного Урала будут контролировать уборку снега и наледи

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

22 февраля 2022, 13:56 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Соответствующую задачу поставил губернатор Алексей Текслер.

Сегодня в правительстве Челябинской области состоялось очередное совещание с главами муниципалитетов. Его провел губернатор Алексей Текслер.

В ходе мероприятия были озвучены основные задачи для глав территорий. Одна из них — ежедневный контроль качества содержания дорог, тротуаров, дворовых и общественных пространств.

«У нас снежная зима в этом году, и, коллеги, очень важно своевременно проводить отчистку от снега кровель зданий, особенно сейчас, когда температура повышается, — подчеркнул губернатор. — Поэтому, коллеги, сход снега и льда с крыш ставит под угрозу здоровье и жизнь людей. Проработайте этот вопрос оперативно с управляющими компаниями и собственниками зданий. Предупреждаю о персональной ответственности за каждый случай травмирования, тем более гибели людей на ваших территориях от упавшей сосулек или снежного пласта с крыш».

Также Алексей Текслер предложил мэрам запустить при администрациях горячие линии, позвонив на которые, жители муниципалитетов смогут сигнализировать об опасных объектах.

Добавим, что кроме уборки снега в ходе совещания обсуждались уровень заболеваемости коронавирусом, инициативное бюджетирование, формирование комфортной городской среды, сокращение объектов незавершенного строительства, реализация национальных проектов, ремонт и строительство образовательных учреждений и другие вопросы.