На Южном Урале готовы пункты для временного размещения беженцев с ДНР и ЛНР

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

22 февраля 2022, 13:53 Татьяна Михайлова

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Регион разместит эвакуированных, если такое решение примет федеральный центр.

В правительстве Челябинской области прокомментировали ход работ по подготовке пунктов временного размещения для беженцев из ЛНР и ДНР.

«Если федеральный штаб примет решение направить к нам эвакуированных граждан, мы должны быть готовы их принять. В муниципалитетах Челябинской области уже организованы для этого необходимые пункты временного размещения беженцев», — сообщил сегодня губернатор Алексей Текслер.

Где именно созданы пункты, власти региона пока не сообщают, чтобы не вызвать лишнего ажиотажа. При этом подчеркивается, что не возникнет дискомфорта: все отдыхающие будут отдыхать, все дети-сироты, которые находятся в социальных учреждениях, там и останутся.

«Несмотря на то, что мы понимаем, что последние политические события, скорее всего, приведут к уменьшению числа желающих вообще выезжать на территорию и вглубь России, работа продолжается, готовность наша максимальная, в любой момент мы готовы принять. Но на сегодняшний день ситуация достаточно спокойная и стабильная. До конца недели, по нашим данным, мы никого не ждем», — добавила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.