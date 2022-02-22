Лучшие мультфильмы для взрослых

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22 февраля 2022, 12:49 Ангелина Финько

Фото: кадр из аниме “Унесенные призраками”

Аниме произошло от английского слова “animation” - анимация. Аниме - японская мультипликация. В отличие от других мультфильмов, аниме рассчитано на подростковую и достаточно взрослую аудиторию. Под видом миловидных на первый взгляд мультсериалов и фильмов, их сюжет скрывает сложные философские вопросы, а иногда и настоящее искусство. Рассмотрим одни из самых известных фильмов в стиле аниме.

Для того чтобы ознакомится с общепринятыми шедеврами в мире аниме, нам нужно ознакомиться с Хаяо Миядзаки. Каждый скорее всего хотя бы слышал о нем и его творчестве. В мире аниме Хаяо Миядзаки настоящая легенда.

“Ходячий замок” (или «Движущийся замок Хаула») - вам никто не поверит если вы скажете, что не слышали об этом фильме. “Ходячий замок” выпущен в 2004 году, по одноимённому сказочному роману английской писательницы Дианы Уинн Джонс. Был номинирован на 78-ю премию «Оскар» (2006) за «лучший анимационный полнометражный фильм».

Действия происходят в Европе конца XIX — начала XX век, где магия идёт рука об руку с развитием технологий. Скромная жизнь шляпницы Софи полностью меняется, когда в окрестностях её города начинают ходить слухи о появлении ходячего замка таинственного волшебника Хаула, известного своими «похищениями» девичьих сердец. По словам Миядзаки, прообраз замка Хаула — русская избушка на курьих ножках. Однажды голубоглазый юноша спасает Софи от приставаний военных, и главная героиня, конечно же, влюбляется в своего спасителя. Вечером, в день встречи Софи с Хаулом, в доме Софи появляется ревнивая Ведьма Пустоши, которая превращает девушку в старуху. Тут и начинает разворачиваться основная история.

“Унесенные призраками” - добрый, поучительный и трогательный фильм о маленькой девочке, которой пришлось очень быстро повзрослеть ради спасения своих родителей. Картина получила Оскар в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм» в 2003 году. По сюжету главная героиня Тихиро десятилетняя девочка переезжает с родителями в другой город. Заблудившись в новой местности, семья попадает в мир, наполненный колдовством, духами и различными существами. Родители из-за своего бесцеремонного поведения, несвойственного для японцев, почитающих культуру и этикет, превращаются в свиней. И теперь Тихиро придется пройти ряд испытаний, чтобы спасти родителей и вернуться в обычный мир. Для этого она устроится на работу к злой колдунье Юбабе в бани, где клиенты — это духи и различные божества.

Очень рекомендую погрузиться в настоящую сказку от Хаяо Миядзаки.

“Твоё имя” - на момент 2016 года картина, стала самой кассовой в стиле аниме. Аниме вошло в десятку лучших фильмов 2016 года по версии BBC, а «Мир фантастики» назвал его лучшим аниме-фильмом десятилетия. Главные герои - Таки Татибаной и Мицухой Миямидзу, два абсолютно разных человека, начиная от места жительства до характера и семьи. Мицуха является служительницей храма Миямидзу, она с сестрой участвует в ритуале приготовления вида древнего сакэ, изготавливаемого путём пережёвывания риса. После окончания ритуала Мицуха срывается и кричит о ненависти к своему родному городу и своей жизни, мечтая хотя бы после перерождения родиться красивым парнем, живущим в Токио. На следующее утро Мицуха просыпается в теле старшеклассника Таки Татибаны, живущего в центре Токио, не зная, как и почему это произошло. История полна доброты, истинного сочувствия, любви и доверия.

Приятного просмотра!