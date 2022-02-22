В России популярным блогерам придется доказывать, что они не «инфоцыгане»

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22 февраля 2022, 12:28 Источник: znak.com

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Госдума решила взять под контроль так называемых инфоцыган — блогеров, которые продают в интернете различного рода курсы и тренинги. Они обещают клиентам красоту, богатство, похудение, укрепление семьи и даже «успешный успех». Депутаты планируют выявить блогеров с «качественным образовательным продуктом» и в то же время создать реестр недобросовестных инфобизнесменов. Многим из них теперь придется доказывать, что они предоставляют качественные услуги, а не просто зарабатывают на доверии людей.



Топ «инфоцыган» России



Одной из самых популярных блогерш является Елена Блиновская. Она даже удостоилась внимания Ксении Собчак, которая взяла у Елены интервью.



Блиновская запустила в интернете «Марафоны желаний» —курсы, состоящие из 20-30 занятий. По мере прохождения курса нужно выполнять задание. Например, написать 40 желаний или сделать список того, на что бы ты никогда не решился. Подразумевается, что после прохождения марафона ты ощутишь в себе подъем сил и сможешь справиться со своими проблемами. На такие марафоны, стоимость которых составляет в основном от 3 тыс. до 10 тыс. рублей записываются десятки тысяч людей.



Валерия Чекалина - автор марафона «Идеальное тело». На своих подписчиках она зарабатывает до 700 млн рублей в год. Многие скептики отмечают, что Чекалина продает типовые тренировки, которых и так полно в интернете. Тем временем блогерша для привлечения к себе внимания проводит розыгрыши айфонов и машин.



Помимо прочего, Чекалина со своим мужем Артемом проводят «Денежный марафон». Они обещают за месяц изменить сознание своего подписчика, после чего он сможет стать миллионером. Практических советов по этому поводу в ходе курса они не дают.



Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова за деньги делится своими секретами успеха. В своей «Стратегии на миллион» она раскрывает «тайные знания успешных людей». Ее курсы стоят от 5 тыс. до 300 тыс. рублей.



На курсе «Мышление миллионера» Гусейн Гасанов признается, что раньше он был таким же «нищим, как вы». Теперь же с одного подписчика в месяц он получает в среднем от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.



Надин Серовски развелась со своим мужем в 2021 году. Но этот незначительный факт не помешал ей рассказывать за деньги, как сделать семью крепкой. Сейчас она продает курс «Я выбираю себя», с помощью которого якобы помогает женщинам похудеть и ощутить «внутреннюю энергию». Стоят курсы Надин Серовски заметно дешевле многих других: от 390 до 1 тыс. рублей, но они отличаются краткосрочностью и частотой проведения.



Звезда «Дома-2» Виктория Боня продает курс «Я — женщина-богиня». Она рассказывает женщинам, как «раскрыть силу», впуская в жизнь изобилие и счастье, и как дышать пальцами.



«Секс-тренер» и «гуру пикапа» Алекс Лесли учит девушек-«охотниц», как найти богатого мужа. Интересно, что Надя Рыбка, которая прославилась из-за секс-скандала с участием Олега Дерипаски, является одной из его учениц.



Жена Евгения Плющенко и продюсер Димы Билана Яна Рудковская в ходе своего марафона «ЯСУПЕР» сообщает, что в маленькой зарплате виновато не государство или обстоятельства, а только вы сами. За 9 тыс. рублей она обещает трансформацию, а также советы по похудению, уходу за собой и декору. Обещает даже дать доступ в закрытый телеграм-канал, в который пишет сама.



