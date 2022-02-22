Тамбовская область отправила 40 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

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22 февраля 2022, 12:27

Источник фото: пресс-служба депутата Госдумы Т.И. Фроловой

Депутат Государственной Думы от Тамбовской области, член Комитета по охране здоровья Тамара Фролова (фракция «Единая Россия») заявила: «Чужой беды не бывает. Сегодня у многих из нас болью в душе отзываются события, развернувшиеся на Донбассе. Мирные жители вынужденно покидают свои дома, и среди них самые незащищённые слои населения: дети, женщины и пожилые люди. В этот трудный момент им очень нужна поддержка!

Русский народ всегда отличался умением сопереживать всем сердцем, помогать всем миром, а потому и сегодня Россия оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям. Регионы принимают беженцев для размещения, отправляют грузы гуманитарной помощи...

Сегодня, по инициативе главы области Егорова Тамбовщина отправила 40 тонн продуктов питания и вещей первой необходимости, организовала мобильный пункт приёма для оказания юридической помощи гражданам жителям Донбасса в Ростовской области и готова принять на своей территории беженцев.

Все мы очень надеемся, что ситуация стабилизируется, и люди смогут вернуться домой. А пока же мы будем всячески поддерживать всех и каждого, нуждающегося в нашей помощи!»