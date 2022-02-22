В Москве пройдет XXXIII Математический праздник

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22 февраля 2022, 11:43

Для учеников 6-7 классов московских школ 27 февраля пройдет XXXIII Математический праздник. Для этого с соблюдением всех эпидемиологических норм будут организованы более 100 площадок в разных районах столицы.

При регистрации участники смогут выбрать задания для выполнения: классические и полегче, поскольку цель праздника – пробудить в ребятах интерес к математике, взглянуть на нее с другой стороны.

«Математический праздник – одно из самых ярких событий олимпиадного года. Основная его цель – дать ребятам возможность почувствовать красоту математики. Мы видим, как растет интерес школьников к этой науке и смежным дисциплинам. В столице ежегодно открываются новые математические кружки, развивается уникальный проект “Математическая вертикаль”. Участие в Математическом празднике – это отличная возможность для ребенка попробовать себя в решении ярких, занимательных задач, а также провести время в кругу единомышленников», – рассказал «Вечерней Москве» научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

При подготовке и оценке своих сил участники могут ознакомиться с заданиями прошлых лет. Помимо олимпиады Математический праздник включает лекции и тематические игры.

Организаторами праздника выступают Департамент образования и науки города Москвы, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский центр непрерывного математического образования, Центр педагогического мастерства.



