Источник РИА Новости: в России приостановили работы по созданию самолёта Ил-112В

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22 февраля 2022, 10:59 Источник: РИА Новости

самолет Ил-112В, фото: vk.com/il_112

В России с 9 февраля приостановили работы по созданию легкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Как сообщил источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, работы остановлены до завершения расследования крушения первого опытного образца Ил-112В в 2021 году 17 августа в подмосковной Кубинке.

Также была остановлена сборка второго и третьего летных образцов на Воронежском авиазаводе. Решение о продолжении работ будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования. По данным экспертов, потребуются дополнительные работы как по планеру, так и по двигателю.

В результате авиакатастрофы погибли трое — Герой России Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.