Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемического порога по ОРВИ в 59 российских регионах

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22 февраля 2022, 10:26

фото: pixabay.com

За неделю с 14 по 20 февраля 2022 года эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) был превышен в 59 регионах Российской Федерации. В Роспотребнадзоре сообщили, что повышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения.

В ведомстве отметили, что в общем числе случаев заболевания доля гриппа продолжила снижаться и составила 1,6 процента.

По данным Роспотребнадзора, в России привито от гриппа более 69,1 миллиона человек, что составляет 47,3 процента от численности населения Российской Федерации.