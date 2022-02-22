Слабая защита сильного пола

Аргументы Недели → Общество 13+

22 февраля 2022, 08:30

Причина, почему женским правам уделяется гораздо больше внимания, вполне понятна: согласно традиционным представлениям, женский пол – слабый и, значит, нуждающийся в защите, а мужской пол – сильный и, стало быть, в защите не нуждается. Если так считают сами мужчины, стоит ли удивляться, что их права защищены недостаточно? Редкий из них готов во всеуслышание заявить, что ущемлён по половому признаку.



Прежде всего говорится о дискриминации мужчин в семейной плоскости. Начнём с того, что деньги, выделяемые государством на ребёнка, почему-то названы материнским капиталом, а не родительским или семейным. Однако право мужчины в данном случае является производным от права женщины: мужчина обладает им только в том случае, если женщина его не реализовала. А женщина, в свою очередь, обладает этим правом только в том случае, если она гражданка РФ. В результате возникает асимметрия: если родители ребёнка – гражданка РФ и иностранный гражданин, то капитал выплачивается, а если гражданин РФ и иностранная гражданка – не выплачивается. Несмотря на то что сам ребёнок является российским гражданином. При разводе с отцом крайне редко оставляют детей, только в 5% случаев. Активисты, занимающиеся защитой отцовских прав, утверждают, что в 60% случаев мать после развода препятствует общению отца с ребёнком. А ещё – что у многих мужчин лишь час в неделю на это общение.



Не секрет, что отцу в России трудно получить декретный отпуск по уходу за ребёнком – и необязательно по вине жадного и бессердечного работодателя-«буржуя», но в том числе и по вине работодателя-государства. Например, с 2009 по 2010 год четырём полицейским было отказано в получении такого отпуска, из-за чего им пришлось уволиться. Они обратились в ЕСПЧ и отсудили в прошлом году у Российского государства 28, 5 тысячи евро за гендерную дискриминацию. Однако остаётся непонятным масштаб этой проблемы. Согласно официальной статистике, такой отпуск в России оформляют только 2% отцов, но прежде всего не потому, что отцу трудно его оформить, а потому, что друзья-мужики не поймут.



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