Ученые рассказали, какими были древние аркаимцы

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22 февраля 2022, 08:01 Татьяна Михайлова

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Жители поселения бронзового века владели множеством профессий.

В рамках онлайн пресс-конференции, которая состоялась накануне в пресс-центре «Гранада Пресс», представители заповедника «Аркаим» поделились результатами своих исследований. Заместитель директора Юрий Макуров и научный сотрудник Татьяна Малютина рассказали, чем занимались древние аркаимцы и какими навыками они обладали.

Аркаимцы освоили множество профессий. Они были строителями, архитекторами, горняками, металлургами, скотоводами-воинами, производили посуду.

Как добавил еще один участник пресс-конференции, руководитель лаборатории экспериментальной археологии «Археос» НОЦЕИ ЮУрГУ Иван Семьян, во время археологических раскопок были обнаружены останки оружия бронзового века.

«Мы видим фрагменты защитного вооружения, важно отметить, что именно в бронзовом веке появился спектр защиты, который будут использовать долгое время и даже до сих пор. Это шлем, нагрудник, щит», – прокомментировал специалист.